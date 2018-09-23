На станции метро «Технологический институт» в Петербурге родился ребёнок

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На станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге родился мальчик. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу городского метрополитена.
На станции метро «Технологический институт» в Петербурге родился ребёнок
  • РИА Новости

Отмечается, что в воскресенье, 23 сентября, у одной из пассажирок петербургского метрополитена начались роды.

Первую помощь ей оказали сотрудники метро.

В настоящее время новорождённый и его мать находятся в больнице.

По словам прибывших на место произошедшего медиков, роды прошли успешно.

В ноябре 2017 года сообщалось, что контролёр Московского центрального кольца приняла роды у пассажирки на станции «Кутузовская». 

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