На станции метро «Технологический институт» в Петербурге родился ребёнок

На станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге родился мальчик. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу городского метрополитена.

Отмечается, что в воскресенье, 23 сентября, у одной из пассажирок петербургского метрополитена начались роды.

Первую помощь ей оказали сотрудники метро.

В настоящее время новорождённый и его мать находятся в больнице.

По словам прибывших на место произошедшего медиков, роды прошли успешно.

В ноябре 2017 года сообщалось, что контролёр Московского центрального кольца приняла роды у пассажирки на станции «Кутузовская».