На станции метро «Технологический институт» в Петербурге родился ребёнок
- РИА Новости
Отмечается, что в воскресенье, 23 сентября, у одной из пассажирок петербургского метрополитена начались роды.
Первую помощь ей оказали сотрудники метро.
В настоящее время новорождённый и его мать находятся в больнице.
По словам прибывших на место произошедшего медиков, роды прошли успешно.
В ноябре 2017 года сообщалось, что контролёр Московского центрального кольца приняла роды у пассажирки на станции «Кутузовская».