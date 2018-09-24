Родившемуся в петербургском метро ребёнку сделают специальный подарок

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Родившемуся в Петербургском метрополитене ребёнку сделают специальный подарок, сообщает kp.ru.
Родившемуся в петербургском метро ребёнку сделают специальный подарок
  • © pixabay.com

«Пока мы ещё не определились, будет это знак, грамота или удостоверение. Ситуация нестандартная, поэтому готовых решений нет», — заявила пресс-секретарь транспортного предприятия Юлия Шавель.

Кроме того, планируется наградить сотрудников, которые помогли ребёнку родиться. За профессионализм отметят дежурную по станции «Технологический институт» и двух уборщиц.

Ранее сообщалось, что в настоящее время новорождённый и его мать находятся в больнице.

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