Родившемуся в петербургском метро ребёнку сделают специальный подарок
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«Пока мы ещё не определились, будет это знак, грамота или удостоверение. Ситуация нестандартная, поэтому готовых решений нет», — заявила пресс-секретарь транспортного предприятия Юлия Шавель.
Кроме того, планируется наградить сотрудников, которые помогли ребёнку родиться. За профессионализм отметят дежурную по станции «Технологический институт» и двух уборщиц.
Ранее сообщалось, что в настоящее время новорождённый и его мать находятся в больнице.