Концерн «Калашников» рассказал подробности об арктической экипировке и снаряжении, сообщает kp.ru.

В создании участвовали специалисты Минобороны России и ассоциации «Северный десант».

«В состав экипировки входят более 40 наименований, в том числе рейдовый костюм «Нанук», специальный спальный мешок для низких температур, транспортные контейнеры для обеспечения сохранности средств медицинского обеспечения, связи, рационов питания и многое другое», — заявили в «Калашников Медиа».

Все элементы экипировки прошли проверку в реальных условиях, передаёт Newinform.

В частности, они использовались в рамках арктической экспедиции в марте 2018 года на Ямале и Таймыре.