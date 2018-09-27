Суд решил отпустить из СИЗО одну из сестёр Хачатурян
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ходатайство следственных органов удовлетворить», — сказала судья Юлия Сафина.
Отмечается, что фигурантке дела запрещено покидать место проживания ночью и общаться с кем-либо кроме следователя и близких родственников. Уточняется, что запрет на общение распространяется и на самих сестёр: им нельзя говорить друг с другом.
По данным агентства, также был введён запрет на использование интернета и мобильной связи.
Ранее адвокат Алексей Паршин в беседе с НСН рассказал о перспективах смягчения мер пресечения для трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, Михаила Хачатуряна.
В сентябре сообщалось, что следствие просит отпустить сестёр Хачатурян из СИЗО.