Суд решил отпустить из СИЗО одну из сестёр Хачатурян

Басманный суд Москвы принял решение отпустить из СИЗО обвиняемую в убийстве отца Ангелину Хачатурян, среднюю из трёх сестёр, подозреваемых в данном преступлении.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следственных органов удовлетворить», — сказала судья Юлия Сафина.

Отмечается, что фигурантке дела запрещено покидать место проживания ночью и общаться с кем-либо кроме следователя и близких родственников. Уточняется, что запрет на общение распространяется и на самих сестёр: им нельзя говорить друг с другом.

По данным агентства, также был введён запрет на использование интернета и мобильной связи.

Ранее адвокат Алексей Паршин в беседе с НСН рассказал о перспективах смягчения мер пресечения для трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, Михаила Хачатуряна.

В сентябре сообщалось, что следствие просит отпустить сестёр Хачатурян из СИЗО.