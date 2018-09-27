Суд решил отпустить из СИЗО одну из сестёр Хачатурян

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Басманный суд Москвы принял решение отпустить из СИЗО обвиняемую в убийстве отца Ангелину Хачатурян, среднюю из трёх сестёр, подозреваемых в данном преступлении.
Суд решил отпустить из СИЗО одну из сестёр Хачатурян
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следственных органов удовлетворить», — сказала судья Юлия Сафина.

Отмечается, что фигурантке дела запрещено покидать место проживания ночью и общаться с кем-либо кроме следователя и близких родственников. Уточняется, что запрет на общение распространяется и на самих сестёр: им нельзя говорить друг с другом.

По данным агентства, также был введён запрет на использование интернета и мобильной связи.

Ранее адвокат Алексей Паршин в беседе с НСН рассказал о перспективах смягчения мер пресечения для трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, Михаила Хачатуряна.

В сентябре сообщалось, что следствие просит отпустить сестёр Хачатурян из СИЗО.

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