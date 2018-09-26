Адвокат рассказал о перспективах смягчения мер пресечения для сестёр Хачатурян

Адвокат Алексей Паршин в беседе с НСН рассказал о перспективах смягчения мер пресечения для трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна.

«Очевидно, что подтверждается их версия о том, что в отношении сестёр совершались не просто противоправные действия, а преступления, причём тяжкие. Кроме того, сейчас начинают приходить результаты экспертиз», — заявил он.

По его мнению, уже есть понимание, что совершённые сёстрами действия могут быть квалифицированы не как тяжкие.

«Скорее всего, в ближайшее время мы будем ждать дополнительной информации, связанной уже с квалификацией их действий», — добавил Паршин.

Он также сказал, что на 90% уверен в удовлетворительном решении.

Ранее сообщалось, что следствие просит отпустить сестёр Хачатурян из СИЗО.

Также «Газета.Ru» сообщала об экспертизах по этому делу.