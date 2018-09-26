Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения для сестёр Хачатурян

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В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения для трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна.
Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения для сестёр Хачатурян
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного районного суда столицы Юнону Царёву.

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определённых действий на срок до 28 декабря 2018 года в отношении обвиняемых А. Хачатурян, К. Хачатурян и М. Хачатурян», — уточнила она.

28 июля 2018 года стало известно, что в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Впоследствии три его дочери признали вину по делу об убийстве и дали развёрнутые показания.

В апреле президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении новой меры пресечения — «запрета определённых действий».

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