В ОНК заявили, что две сестры Хачатурян вернулись в СИЗО из института имени Сербского

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Кристина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца, возвращены в СИЗО из института имени Сербского после проведения психиатрической экспертизы. Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
В ОНК заявили, что две сестры Хачатурян вернулись в СИЗО из института имени Сербского
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Кристину и Ангелину Хачатурян сегодня вернули в СИЗО №6 из института имени Сербского, где они находились на экспертизе», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что результаты психиатрической экспертизы показали, что две сестры Хачатурян вменяемы.

Также сообщалось, что младшая из трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, также направлена на психиатрическую экспертизу.

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