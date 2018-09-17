В ОНК заявили, что две сестры Хачатурян вернулись в СИЗО из института имени Сербского
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«Кристину и Ангелину Хачатурян сегодня вернули в СИЗО №6 из института имени Сербского, где они находились на экспертизе», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что результаты психиатрической экспертизы показали, что две сестры Хачатурян вменяемы.
Также сообщалось, что младшая из трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, также направлена на психиатрическую экспертизу.