В Госдуме предложили ввести раздельное обучение для старшеклассников

В Госдуме предложили ввести раздельное обучение для учеников старших классов, сообщает m24.

С такой инициативой к министру просвещения Ольге Васильевой намерен обратиться депутат Виталий Милонов.

По его мнению, совместное обучение мальчиков и девочек мешает формированию морально-нравственных качеств у подростков, а также негативно сказывается на их успеваемости.

«Уже с 11-12 лет подростки начинают активно взрослеть в биологическом плане. При этом зрелость физическая, как правило, не означает зрелости моральной и нравственной», — заявил Милонов.

Он напомнил, что до революции 1917 года в России успешно практиковали принцип раздельного обучения, и добавил, что нужно вернуться к этой модели.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России государственный реестр репетиторов.