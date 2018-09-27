В Госдуме предложили ввести раздельное обучение для старшеклассников

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В Госдуме предложили ввести раздельное обучение для учеников старших классов, сообщает m24.
В Госдуме предложили ввести раздельное обучение для старшеклассников
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

С такой инициативой к министру просвещения Ольге Васильевой намерен обратиться депутат Виталий Милонов.

По его мнению, совместное обучение мальчиков и девочек мешает формированию морально-нравственных качеств у подростков, а также негативно сказывается на их успеваемости.

«Уже с 11-12 лет подростки начинают активно взрослеть в биологическом плане. При этом зрелость физическая, как правило, не означает зрелости моральной и нравственной», — заявил Милонов.

Он напомнил, что до революции 1917 года в России успешно практиковали принцип раздельного обучения, и добавил, что нужно вернуться к этой модели.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России государственный реестр репетиторов.

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