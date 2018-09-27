Голикова рассказала о подготовке мер по борьбе с бедностью в России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2019 году правительство представит пакет дополнительных мер по снижению уровня бедности в стране.

По её словам, снижение уровня бедности в России в два раза является национальной целью.

«В 2019 году как по проекту «Демография», так и по национальной цели снижения бедности мы выйдем с дополнительными мерами по поддержке наших граждан», — цитирует Голикову ТАСС.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая в Государственной думе, заявил, что уровень бедности в России остаётся высоким.

При этом, как сообщало ФАН, Кудрин выразил надежду, что в 2018 году ситуация изменится.