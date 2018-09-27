В Минтруде опровергли сообщения о планах отказаться от термина «инвалид»

Короткая ссылка
В Министерстве труда и социальной защиты России заявили, что не намерены отказываться от понятия «инвалид».
В Минтруде опровергли сообщения о планах отказаться от термина «инвалид»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Информация в газете «Известия» о намерении Минтруда России отказаться от применения в законодательстве термина «инвалид» не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что издание исказило суть комментариев, которые дала пресс-служба ведомства.

Минтруд отмечает, что будет прорабатываться вопрос об уточнении определения понятия «инвалид» без того, чтобы отказываться от употребления термина в российском законодательстве.

Ранее газета «Известия» писала, что Минтруд России может отказаться от использования термина «инвалиды» в законодательстве. 

По её данным, термин хотят заменить на другой, который отражает правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить