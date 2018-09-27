В Минтруде опровергли сообщения о планах отказаться от термина «инвалид»

В Министерстве труда и социальной защиты России заявили, что не намерены отказываться от понятия «инвалид».

«Информация в газете «Известия» о намерении Минтруда России отказаться от применения в законодательстве термина «инвалид» не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что издание исказило суть комментариев, которые дала пресс-служба ведомства.

Минтруд отмечает, что будет прорабатываться вопрос об уточнении определения понятия «инвалид» без того, чтобы отказываться от употребления термина в российском законодательстве.

Ранее газета «Известия» писала, что Минтруд России может отказаться от использования термина «инвалиды» в законодательстве.

По её данным, термин хотят заменить на другой, который отражает правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями.