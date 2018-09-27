СМИ: Минтруд планирует отказаться от термина «инвалиды»

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Минтруд России может отказаться от использования термина «инвалиды» в законодательстве, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, термин хотят заменить на другой, отражающий правозащитную модель государственной политики в отношении людей с ограниченными возможностями. 

Как подчеркнули в ведомстве, госзадание на научно-исследовательскую работу по этой теме в 2018 году будет направлено Федеральному бюро медико-социальной экспертизы. Также данный вопрос обсудят с общественными организациями инвалидов.

Ранее сообщалось, что Минтруд России предложил ввести штрафы в отношении должностных лиц Пенсионного фонда и Фонда социального страхования за ущемление прав инвалидов.

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