СМИ: Минтруд планирует отказаться от термина «инвалиды»

Минтруд России может отказаться от использования термина «инвалиды» в законодательстве, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, термин хотят заменить на другой, отражающий правозащитную модель государственной политики в отношении людей с ограниченными возможностями.

Как подчеркнули в ведомстве, госзадание на научно-исследовательскую работу по этой теме в 2018 году будет направлено Федеральному бюро медико-социальной экспертизы. Также данный вопрос обсудят с общественными организациями инвалидов.

Ранее сообщалось, что Минтруд России предложил ввести штрафы в отношении должностных лиц Пенсионного фонда и Фонда социального страхования за ущемление прав инвалидов.