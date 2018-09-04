СМИ: Минтруд предложил штрафовать должностных лиц за нарушение прав инвалидов
Отмечается, что ведомство разработало изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно изменениям, предлагается ввести наказание за несвоевременное или искажённое предоставление данных о человеке в «Федеральный реестр инвалидов».
Данный реестр с января 2018 года используется для предоставления госуслуг инвалидам, включая обеспечение лекарствами, транспортом, санаторно-курортным лечением и льготами по оплате ЖКХ.
В случае нарушения прав граждан с ограниченными возможностями нарушителям может грозить взыскание в размере от 10 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение Минтруд предлагает штрафовать на сумму от 20 до 30 тысяч рублей.
Ранее стало известно, в России семьи с инвалидами освободили от взносов за капремонт.