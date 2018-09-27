Путин отметил высокий уровень отношений между Россией и Таджикистаном

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Президент России Владимир Путин в послании организаторам и гостям историко-документальной выставки «Россия и Таджикистан: по пути дружбы и созидания», приуроченной к 25-летию договора о дружбе, отметил, что за это время отношения между Москвой и Душанбе вышли на уровень союзничества и стратегического партнёрства.
Путин отметил высокий уровень отношений между Россией и Таджикистаном
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Текст послания опубликован на сайте Кремля.

«За прошедшие четверть века отношения между Москвой и Душанбе вышли на уровень союзничества и стратегического партнёрства. Налажен содержательный двусторонний политический диалог, продуктивное торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое, военное сотрудничество», — заявил Путин.

Он отметил, что развиваются многоплановые межрегиональные контакты, страны обмениваются достижениями в области науки, культуры, образования и просвещения.

По его словам, хорошую отдачу даёт координация усилий в региональных и международных делах, в том числе в формате СНГ, ШОС, ОДКБ и других многосторонних структур.

Ранее сообщалось, что Путин совершит визиты в столицы Таджикистана и Азербайджана.

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