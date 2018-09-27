Путин отметил высокий уровень отношений между Россией и Таджикистаном
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- РИА Новости
Текст послания опубликован на сайте Кремля.
«За прошедшие четверть века отношения между Москвой и Душанбе вышли на уровень союзничества и стратегического партнёрства. Налажен содержательный двусторонний политический диалог, продуктивное торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое, военное сотрудничество», — заявил Путин.
Он отметил, что развиваются многоплановые межрегиональные контакты, страны обмениваются достижениями в области науки, культуры, образования и просвещения.
По его словам, хорошую отдачу даёт координация усилий в региональных и международных делах, в том числе в формате СНГ, ШОС, ОДКБ и других многосторонних структур.
Ранее сообщалось, что Путин совершит визиты в столицы Таджикистана и Азербайджана.