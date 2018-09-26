Путин посетит Душанбе и Баку

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Президент России Владимир Путин совершит визиты в столицы Таджикистана и Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 
Путин посетит Душанбе и Баку
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

По его словам, 27 сентября утром Путин вылетит в Баку, где пройдёт Российско-азербайджанский межрегиональный форум. В Баку российский лидер встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Главы государств Путин и Алиев пообщаются с главами регионов, выступят перед ними, но перед этим президент посетит некоторые соревнования в рамках чемпионата мира по дзюдо, который сейчас проходит в Баку», — заявил Песков.

Он добавил, что вечером 27 сентября Путин уже будет в Душанбе на неформальном обеде. Песков уточнил, что 28 сентября состоятся все мероприятия в рамках Совета глав государств СНГ.

Ранее сообщалось, что Путин встретился в Сочи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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