Путин посетит Душанбе и Баку
- © Алексей Никольский
- РИА Новости
По его словам, 27 сентября утром Путин вылетит в Баку, где пройдёт Российско-азербайджанский межрегиональный форум. В Баку российский лидер встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Главы государств Путин и Алиев пообщаются с главами регионов, выступят перед ними, но перед этим президент посетит некоторые соревнования в рамках чемпионата мира по дзюдо, который сейчас проходит в Баку», — заявил Песков.
Он добавил, что вечером 27 сентября Путин уже будет в Душанбе на неформальном обеде. Песков уточнил, что 28 сентября состоятся все мероприятия в рамках Совета глав государств СНГ.
Ранее сообщалось, что Путин встретился в Сочи с белорусским лидером Александром Лукашенко.