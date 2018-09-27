В Минобороны заявили о планах разработать словари военных терминов для стран СНГ

Министерства обороны России и Таджикистана приступили к разработке словаря военных терминов. В дальнейшем планируется разработать лингвистические словари языков других стран СНГ.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковника Виктора Горемыкина.

По его словам, расширение сотрудничества стран СНГ в военной сфере ставит новую задачу по совершенствованию лингвистической подготовки военнослужащих.

«В этой связи в интересах повышения качества подготовки военных кадров Минобороны России совместно с Министерством обороны Республики Таджикистан приступило к разработке таджикско-русско-английского словаря военных терминов», — заявил Горемыкин.

Он добавил, что это будет пилотный проект. В дальнейшем полученный опыт будет распространён на разработку лингвистических словарей языков других стран СНГ.

«Соответствующие предложения мы также сегодня обсудим», — заявил Горемыкин.

Ранее стало известно, что около 100 самолётов семи стран СНГ начали учения по ПВО.