В Минобороны заявили о планах разработать словари военных терминов для стран СНГ
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковника Виктора Горемыкина.
По его словам, расширение сотрудничества стран СНГ в военной сфере ставит новую задачу по совершенствованию лингвистической подготовки военнослужащих.
«В этой связи в интересах повышения качества подготовки военных кадров Минобороны России совместно с Министерством обороны Республики Таджикистан приступило к разработке таджикско-русско-английского словаря военных терминов», — заявил Горемыкин.
Он добавил, что это будет пилотный проект. В дальнейшем полученный опыт будет распространён на разработку лингвистических словарей языков других стран СНГ.
«Соответствующие предложения мы также сегодня обсудим», — заявил Горемыкин.
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