Щербина временно возглавила Сахалинскую область

Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина исполняет обязанности главы региона.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство области.

«Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина исполняет обязанности главы региона после назначения Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края», — отметил собеседник агентства.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил губернатору Сахалинской области Кожемяко занять пост врио главы Приморья.

Кроме того, в ходе встречи с Кожемяко российский лидер назвал нормальной ситуацию с выборами в Приморском крае.