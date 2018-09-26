За последние шесть лет смертность от инфаркта в Москве снизилась в три раза

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что показатели смертности от инфаркта миокарда за последние шесть лет в Москве снизились в три раза.

«Ежегодное количество умирающих от инфаркта миокарда уменьшилось за последние шесть лет в три раза», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Хрипун сообщил, что скорая помощь в Москве является самой быстрой в Европе и одной из самых быстрых в мире.

Также министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью «Известиям» рассказала, как добиться того, чтобы продолжительность жизни граждан страны увеличилась до 80 лет.