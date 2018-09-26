За последние шесть лет смертность от инфаркта в Москве снизилась в три раза
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- РИА Новости
«Ежегодное количество умирающих от инфаркта миокарда уменьшилось за последние шесть лет в три раза», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Хрипун сообщил, что скорая помощь в Москве является самой быстрой в Европе и одной из самых быстрых в мире.
Также министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью «Известиям» рассказала, как добиться того, чтобы продолжительность жизни граждан страны увеличилась до 80 лет.