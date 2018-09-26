ЦИК зафиксировала попытки применения админресурса на выборах во Владимирской области

Центризбирком зафиксировал попытки злоупотребления административным ресурсом в ходе второго тура выборов губернатора Владимирской области, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, в целом голосование прошло спокойно, однако «за этой тишиной» были попытки недобросовестного применения админресурса.

«Но совместными усилиями ЦИК, который тотально контролировал ситуацию в режиме реального времени, большого количества наблюдателей, представителей СМИ удалось не допустить применения в любых формах этого административного ресурса, вбросов, переписывания протоколов», — цитирует Памфилову ТАСС.

Ранее одержавший победу на выборах во Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что не будет звать в команду экс-главу региона Светлану Орлову.