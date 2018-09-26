ЦИК зафиксировала попытки применения админресурса на выборах во Владимирской области
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- РИА Новости
По её словам, в целом голосование прошло спокойно, однако «за этой тишиной» были попытки недобросовестного применения админресурса.
«Но совместными усилиями ЦИК, который тотально контролировал ситуацию в режиме реального времени, большого количества наблюдателей, представителей СМИ удалось не допустить применения в любых формах этого административного ресурса, вбросов, переписывания протоколов», — цитирует Памфилову ТАСС.
Ранее одержавший победу на выборах во Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что не будет звать в команду экс-главу региона Светлану Орлову.