Избранный губернатор Владимирской области не позовёт Орлову в свою команду
- РИА Новости
Он добавил, что уже подобраны новые управленцы.
«Другая команда, другие люди», — приводит слова Сипягина РИА Новости.
Во втором туре выборов губернатора Владимирской области после подсчёта 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, Светлана Орлова — 37,46%.
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в достоверности и честности результатов голосования на выборах главы Владимирской области сомневаться не приходится.