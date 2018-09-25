Избранный губернатор Владимирской области не позовёт Орлову в свою команду

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Победивший на выборах губернатора во Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что не будет предлагать работу в своей команде бывшему руководителю региона Светлане Орловой.
Избранный губернатор Владимирской области не позовёт Орлову в свою команду
  • РИА Новости

Он добавил, что уже подобраны новые управленцы.

«Другая команда, другие люди», — приводит слова Сипягина РИА Новости.

Во втором туре выборов губернатора Владимирской области после подсчёта 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, Светлана Орлова — 37,46%.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в достоверности и честности результатов голосования на выборах главы Владимирской области сомневаться не приходится.

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