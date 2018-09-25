Избранный губернатор Владимирской области не позовёт Орлову в свою команду

Победивший на выборах губернатора во Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что не будет предлагать работу в своей команде бывшему руководителю региона Светлане Орловой.

РИА Новости

Он добавил, что уже подобраны новые управленцы. «Другая команда, другие люди», — приводит слова Сипягина РИА Новости. Во втором туре выборов губернатора Владимирской области после подсчёта 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, Светлана Орлова — 37,46%. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в достоверности и честности результатов голосования на выборах главы Владимирской области сомневаться не приходится.