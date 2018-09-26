В России возобновят производство фотоаппаратов «Зенит»

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Красногорский завод имени С.А. Зверева и компания Leica возрождают в России производство легендарных фотоаппаратов «Зенит».
В России возобновят производство фотоаппаратов «Зенит»
  • © pixabay.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Красногорского завода.

Отмечается, что фотоаппараты будут представлены в новом исполнении и под новым названием — «Зенит М».

«Зенит и Leica изначально договорились произвести только ограниченное количество фотоаппаратов «Зенит М». Однако это не ограниченная серия с новыми функциями, а камеры в лимитированном дизайне, эксклюзивной упаковке с индивидуальным номером. Тираж крайне ограничен: всего 500 штук номерных камер и объективов Зенитар 1,0/35, доступных к приобретению в России и Европе», — уточнил он.

По словам собеседника агентства, цена на «Зенит» в премиальном сегменте будет варьироваться в пределах €5—6 тыс. 

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