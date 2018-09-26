Ребров рассказал, почему постеснялся сфотографироваться с Буффоном

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал, почему не решился сфотографироваться с вратарём французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффоном.

«Расскажу эту историю. Да, мы знали, что французы проведут сбор в соседнем отеле. Однажды утром, стоя на своём балконе, увидел, как они идут на прогулку. Во мне проснулся какой-то детский азарт — хотелось выбежать, сделать фото. Стал себя отговаривать, говорить себе: «Артём, это несерьёзно, к тому же ты не одет», — заявил Ребров в интервью RT.

Однако в этот момент с Буффоном уже фотографировался партнёр Артёма по команде — защитник Георгий Джикия.

«Пока размышлял, увидел, как Джикия уже делает с ним фото. Он у нас парень не из робких, но даже он растерялся от того, как вёл себя Джанлуиджи. Он так по-свойски обнял его, что стало понятно: он действительно легенда. Я фото так и не сделал, но мне было достаточно этого эпизода, чтобы запечатлеть это в своей памяти», — добавил вратарь «Спартака».

Ранее Ребров прокомментировал решение назначить форварда Артёма Дзюбу капитаном национальной команды России.