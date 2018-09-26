Бомбардировщики Ту-22М3 в ходе учений нанесли удар по «террористам» в Киргизии
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Также отмечается, что после выполнения задания экипажами Ту-22М3 фронтовой самолёт Су-24МР провёл разведку в заданном районе на предмет поиска оставшихся в живых «боевиков».
Всего в учениях задействованы около двух тысяч военнослужащих России и Киргизии и почти 400 единиц техники.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие впервые перебросили ракетные комплексы «Искандер-М» с Урала в Киргизию с целью участия в совместном антитеррористическом учении стран СНГ.