Восемь человек пострадали в ДТП в Ростовской области

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Восемь человек, включая ребёнка, получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Миллеровском районе Ростовской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«В Миллеровском районе водитель, управляя автомобилем Lada Granta, по предварительным данным, превысил скоростной режим, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099», — указал собеседник.

Отмечается, что трое пострадавших находились в ВАЗ-21099, а ещё пять человек, получивших травмы, в Lada Granta.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.

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