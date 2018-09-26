Восемь человек пострадали в ДТП в Ростовской области
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
«В Миллеровском районе водитель, управляя автомобилем Lada Granta, по предварительным данным, превысил скоростной режим, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099», — указал собеседник.
Отмечается, что трое пострадавших находились в ВАЗ-21099, а ещё пять человек, получивших травмы, в Lada Granta.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.