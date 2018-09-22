Четыре человека погибли при столкновении автомобиля с катком в Тамбове
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Тамбовской области.
«Автомобиль Lada Priora врезался в каток для укладки асфальта, стоявший на дороге. В результате ДТП водитель легковой машины и трое пассажиров скончались на месте, четвёртый пассажир в тяжёлом состоянии госпитализирован», — сказал собеседник.
В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.