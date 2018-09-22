Четыре человека погибли при столкновении автомобиля с катком в Тамбове

Четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с катком для укладки асфальта в Тамбове.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Тамбовской области.

«Автомобиль Lada Priora врезался в каток для укладки асфальта, стоявший на дороге. В результате ДТП водитель легковой машины и трое пассажиров скончались на месте, четвёртый пассажир в тяжёлом состоянии госпитализирован», — сказал собеседник.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.