В результате ДТП с тремя автомобилями в Кабардино-Балкарии погибли четыре человека

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В результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх автомобилей в Кабардино-Балкарии погибли четыре человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД региона.

«8 сентября в 19:35 на 465 км федеральной автодороги «Кавказ» в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло столкновение автомашин Range Rover, ВАЗ-21093 и ГАЗ-3102», — говорится в тексте.

Отмечается, что водитель иномарки, двигаясь в направлении Нальчика, предположительно, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем ВАЗ-2109. 

Впоследствии отечественный автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с ГАЗ-3102.

В результате произошедшего погибли водитель ВАЗ-21093 и три его пассажира.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.

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