В результате ДТП с тремя автомобилями в Кабардино-Балкарии погибли четыре человека
«8 сентября в 19:35 на 465 км федеральной автодороги «Кавказ» в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло столкновение автомашин Range Rover, ВАЗ-21093 и ГАЗ-3102», — говорится в тексте.
Отмечается, что водитель иномарки, двигаясь в направлении Нальчика, предположительно, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем ВАЗ-2109.
Впоследствии отечественный автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с ГАЗ-3102.
В результате произошедшего погибли водитель ВАЗ-21093 и три его пассажира.
В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.