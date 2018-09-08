В Краснодаре в результате ДТП при участии восьми автомобилей погибли два человека
- РИА Новости
«По предварительным данным, около полуночи на пересечении улиц Северная и Березанская 25-летний водитель автомобиля Audi выехал на большой скорости на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Datsun», — заявили в МВД.
Отмечается, что после этого столкнулись ещё шесть автомобилей.
Двое пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии. По факту произошедшего организована проверка.
Как заявил источник агентства в оперативных службах региона, один из погибших в ДТП водителей работал в службе такси, в момент ДТП в салоне его автомобиля находились клиенты.
Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП в Челябинской области пострадали четверо детей.