В Краснодаре в результате ДТП при участии восьми автомобилей погибли два человека

В Краснодаре произошло ДТП с участием восьми автомобилей, в результате произошедшего два человека погибли, ещё четверо пострадали. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, около полуночи на пересечении улиц Северная и Березанская 25-летний водитель автомобиля Audi выехал на большой скорости на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Datsun», — заявили в МВД.

Отмечается, что после этого столкнулись ещё шесть автомобилей.

Двое пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии. По факту произошедшего организована проверка.

Как заявил источник агентства в оперативных службах региона, один из погибших в ДТП водителей работал в службе такси, в момент ДТП в салоне его автомобиля находились клиенты.

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