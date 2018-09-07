СК возбудил дело по факту гибели пяти человек в ДТП в Липецкой области

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пяти граждан Узбекистана в аварии в Липецкой области. Об этом говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.
СК возбудил дело по факту гибели пяти человек в ДТП в Липецкой области
  • РИА Новости

«Уголовное дело возбуждено после гибели пяти человек в ДТП. Вчера вечером столкнулись Toyota RAV4 и ВАЗ-2103. Водитель и четверо пассажиров отечественного автомобиля скончались на месте. Все они уроженцы Узбекистана», — заявили в ведомстве.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, авария произошла около 20:30 мск на дороге Липецк — Чаплыгин возле села Богородицкое Добровского района.

В августе URA.RU передавало, что в аварии под Челябинском пострадали четверо детей.

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