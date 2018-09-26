СМИ: Берлин и Петербург свяжет прямое железнодорожное сообщение

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Михаил Диунов
Между Берлином и Санкт-Петербургом организуют прямое железнодорожное сообщение.

Об этом «Известиям» заявили в Министерстве транспорта ФРГ. В РЖД подтвердили эту информацию.

По полученным изданием данным, новый путь пройдёт через Калининград.

Отмечается, что при организации сообщения не придётся проводить масштабные строительные работы, так как будут задействованы уже существующие ветки в Польше и прибалтийских странах.

Новый маршрут также позволит почти в два раза сократить путь между Санкт-Петербургом и Калининградом.

В данный момент прорабатываются детали немецкой части маршрута, указали в германском ведомстве, отвечая на официальный запрос «Известий».

«Предполагаем, что из Берлина поезда до Калининграда и Петербурга будут идти через Франкфурт-на-Одере до границы с Польшей и дальше в направлении Варшавы, частично по уже существующему маршруту Варшава — Брест — Минск. Линия — кроме небольших участков в районе Берлина — в последнее время была расширена, теперь скорость движения составов по ней составляет 160 км/ч», — отметили в министерстве.

В региональной пресс-службе РЖД подтвердили, что в настоящий момент ведётся техническая проработка проекта и назвать примерную дату его запуска пока сложно.

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