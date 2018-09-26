В Москве ликвидировали пожар в здании на площади 900 квадратных метров

В МЧС Москвы сообщили о ликвидации возгорания, которое произошло в одноэтажном нежилом здании и охватило площадь в 900 квадратных метров.

Об этом ведомство написало на своей странице в Twitter.

«Принятыми мерами в 04:21 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — указывается в сообщении.

Отмечается, что потушить огонь удалось примерно через полчаса после локализации возгорания.

«В 03:48 мск пожар локализован на площади 900 квадратных метров», — отмечалось в заявлении.

Ранее сообщалось, что пожар был зафиксирован в здании по адресу Амурская улица, дом 5, строение 2.

В мае URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло возгорание в девятиэтажном доме.