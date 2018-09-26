В Москве ликвидировали пожар в здании на площади 900 квадратных метров
Об этом ведомство написало на своей странице в Twitter.
«Принятыми мерами в 04:21 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — указывается в сообщении.
Отмечается, что потушить огонь удалось примерно через полчаса после локализации возгорания.
«В 03:48 мск пожар локализован на площади 900 квадратных метров», — отмечалось в заявлении.
Ранее сообщалось, что пожар был зафиксирован в здании по адресу Амурская улица, дом 5, строение 2.
В мае URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло возгорание в девятиэтажном доме.