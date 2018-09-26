В Москве произошёл пожар в здании на площади 900 квадратных метров

Короткая ссылка
В МЧС Москвы сообщили о возгорании, которое произошло в одноэтажном нежилом здании. Отмечается, что огонь охватил площадь в 900 квадратных метров.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что пожар зафиксирован по адресу Амурская улица, дом 5, строение 2.

«Здание одноэтажное металлическое, размерами 120 на 20 метров… Площадь пожара составляет 900 квадратных метров», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, в здании находится бумажная продукция, внутри людей нет. 

Ранее URA.RU cообщало, что в Екатеринбурге из-за возникшего в подвале роддома пожара эвакуировали 170 человек, в том числе 49 детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить