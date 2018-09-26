В Москве произошёл пожар в здании на площади 900 квадратных метров

В МЧС Москвы сообщили о возгорании, которое произошло в одноэтажном нежилом здании. Отмечается, что огонь охватил площадь в 900 квадратных метров.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что пожар зафиксирован по адресу Амурская улица, дом 5, строение 2.

«Здание одноэтажное металлическое, размерами 120 на 20 метров… Площадь пожара составляет 900 квадратных метров», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, в здании находится бумажная продукция, внутри людей нет.

Ранее URA.RU cообщало, что в Екатеринбурге из-за возникшего в подвале роддома пожара эвакуировали 170 человек, в том числе 49 детей.