В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в саратовской многоэтажке

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В Министерстве здравоохранения России сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в жилом многоквартирном доме в Саратове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в саратовской многоэтажке
  • РИА Новости

«На текущий момент пять человек госпитализированы в лечебные учреждения Саратова, из них двое в тяжёлом состоянии направлены в региональный центр комбустиологии и три человека госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения» в одну из городских больниц Саратова в состоянии средней степени тяжести», — цитирует агентство Александра Колоколова, начальника пресс-службы областного Минздрава.

Он добавил, что среди госпитализированных несовершеннолетних нет.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия шесть человек пострадали и один погиб.

В региональном Следственном комитете рассказали, что следователи приступили к проверке в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме.

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