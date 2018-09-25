В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в саратовской многоэтажке
- РИА Новости
«На текущий момент пять человек госпитализированы в лечебные учреждения Саратова, из них двое в тяжёлом состоянии направлены в региональный центр комбустиологии и три человека госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения» в одну из городских больниц Саратова в состоянии средней степени тяжести», — цитирует агентство Александра Колоколова, начальника пресс-службы областного Минздрава.
Он добавил, что среди госпитализированных несовершеннолетних нет.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия шесть человек пострадали и один погиб.
В региональном Следственном комитете рассказали, что следователи приступили к проверке в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме.