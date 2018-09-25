В СК начали проверку по факту пожара в Саратове
Об этом сообщает РИА Новости.
«Следственным отделом по Ленинскому району Саратова начата доследственная проверка по факту пожара, произошедшего в вечернее время в одной из квартир дома по улице Буровой», — сказала она.
По имеющейся у следствия информации, после тушения огня в одном из жилых помещений квартиры обнаружено тело мужчины, ещё двое, мужчина и женщина, госпитализированы.
В настоящее время специалисты регионального СУСК проводят осмотр места происшествия и пытаются установить причину возгорания.
Ранее стало известно, что в многоэтажке в Заводском районе Саратова произошёл пожар.