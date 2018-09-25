В СК начали проверку по факту пожара в Саратове

Короткая ссылка
Старший помощник руководителя регионального управления СК Ирина Мешкова заявила, что следователи приступили к проверке в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме в Саратове.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Следственным отделом по Ленинскому району Саратова начата доследственная проверка по факту пожара, произошедшего в вечернее время в одной из квартир дома по улице Буровой», — сказала она.

По имеющейся у следствия информации, после тушения огня в одном из жилых помещений квартиры обнаружено тело мужчины, ещё двое, мужчина и женщина, госпитализированы. 

В настоящее время специалисты регионального СУСК проводят осмотр места происшествия и пытаются установить причину возгорания.

Ранее стало известно, что в многоэтажке в Заводском районе Саратова произошёл пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить