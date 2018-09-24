Число пострадавших при пожаре в многоэтажке в Саратове возросло до шести
«При пожаре на Буровой два человека госпитализированы с ожогами, ещё один погиб. Четверо из (числа) эвакуированных специалистами центра медицины катастроф госпитализированы с отравлением продуктами горения», — сообщила она.
Отмечается, что пожар в настоящее время полностью потушен.
Как заявили в региональном центре катастроф, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге из-за возникшего в подвале роддома пожара эвакуировали 170 человек, в том числе 49 детей.