Число пострадавших при пожаре в многоэтажке в Саратове возросло до шести

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В результате пожара в многоэтажном доме в Саратове, по последним данным, пострадали шесть человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталию Куличенкову.

«При пожаре на Буровой два человека госпитализированы с ожогами, ещё один погиб. Четверо из (числа) эвакуированных специалистами центра медицины катастроф госпитализированы с отравлением продуктами горения», — сообщила она.

Отмечается, что пожар в настоящее время полностью потушен.

Как заявили в региональном центре катастроф, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге из-за возникшего в подвале роддома пожара эвакуировали 170 человек, в том числе 49 детей.

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