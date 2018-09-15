В Петербурге горит жилой дом на площади 300 квадратных метров

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Пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
В Петербурге горит жилой дом на площади 300 квадратных метров
  • © Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«В шестиэтажном... жилом здании горит мансардный этаж на площади 300 кв. м», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлечены 46 человек и 11 единиц техники. 

К настоящему моменту сведения о пострадавших не поступали. 

Ранее сообщалось, что в Москве пять человек пострадали в результате возгорания в доме на Тверской улице.

Также URA.RU передавало, что в Екатеринбурге из-за возникшего в подвале роддома пожара эвакуировали 170 человек, в том числе 49 детей.

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