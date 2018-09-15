В Петербурге горит жилой дом на площади 300 квадратных метров
- © Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
«В шестиэтажном... жилом здании горит мансардный этаж на площади 300 кв. м», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлечены 46 человек и 11 единиц техники.
К настоящему моменту сведения о пострадавших не поступали.
Ранее сообщалось, что в Москве пять человек пострадали в результате возгорания в доме на Тверской улице.
Также URA.RU передавало, что в Екатеринбурге из-за возникшего в подвале роддома пожара эвакуировали 170 человек, в том числе 49 детей.