В Петербурге горит жилой дом на площади 300 квадратных метров

Пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

«В шестиэтажном... жилом здании горит мансардный этаж на площади 300 кв. м», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлечены 46 человек и 11 единиц техники.

К настоящему моменту сведения о пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось, что в Москве пять человек пострадали в результате возгорания в доме на Тверской улице.

Также URA.RU передавало, что в Екатеринбурге из-за возникшего в подвале роддома пожара эвакуировали 170 человек, в том числе 49 детей.