Депутаты думы Екатеринбурга избрали нового мэра города

Короткая ссылка
Депутаты городской думы седьмого созыва в ходе первого заседания утвердили на пост мэра Екатеринбурга заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, передаёт РИА Новости.
Депутаты думы Екатеринбурга избрали нового мэра города

Все 36 депутатов единогласно отдали свои голоса за кандидатуру Высокинского. Нового мэра избрали на пять лет.

В мае этого года депутаты городской думы Екатеринбурга по итогам голосования приняли отставку Евгения Ройзмана с должности мэра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить