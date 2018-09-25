Депутаты думы Екатеринбурга избрали нового мэра города
Депутаты городской думы седьмого созыва в ходе первого заседания утвердили на пост мэра Екатеринбурга заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, передаёт РИА Новости.
Все 36 депутатов единогласно отдали свои голоса за кандидатуру Высокинского. Нового мэра избрали на пять лет.
В мае этого года депутаты городской думы Екатеринбурга по итогам голосования приняли отставку Евгения Ройзмана с должности мэра.
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