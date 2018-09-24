Истребители Су-30 нанесли ракетный удар по «противнику» в ходе учений в Крыму

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Экипажи истребителей Су-30 авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа нанесли ракетный удар по авиации условного противника в небе над полигоном в Крыму.
Истребители Су-30 нанесли ракетный удар по «противнику» в ходе учений в Крыму
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства обороны России. 

«Ракетный удар по световым авиабомбам САБ-100-55 и САБ-100-75, имитирующим авиацию условного противника, звено оперативно-тактической авиации ЮВО выполнило, применив управляемые ракеты класса «воздух — воздух», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в стрельбах задействовали 12 истребителей.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал об учениях поисково-спасательных сил Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

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