Истребители Су-30 нанесли ракетный удар по «противнику» в ходе учений в Крыму
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.
«Ракетный удар по световым авиабомбам САБ-100-55 и САБ-100-75, имитирующим авиацию условного противника, звено оперативно-тактической авиации ЮВО выполнило, применив управляемые ракеты класса «воздух — воздух», — сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что в стрельбах задействовали 12 истребителей.
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