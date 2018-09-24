США сертифицировали российский Ту-214 в рамках Договора по открытому небу

Представитель США подписал итоговый протокол по освидетельствованию нового российского самолёта наблюдения Ту-2140Н.

Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его мнению, это позволит России расширить возможности по эффективному выполнению наблюдательных полётов, в том числе над территориями Великобритании, США и Канады.

«24 сентября в Вене на полях консультативной комиссии по Договору по открытому небу представитель США подписал итоговый протокол по освидетельствованию российского самолёта наблюдения Ту-2140Н с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060», — указал он.

По словам Рыжкова, в настоящее время все имеющиеся на вооружении России типы самолётов наблюдения (Ан-ЗОБ, Ту-154М Лк-1 и Ту-2140Н) имеют допуск к выполнению наблюдательных полётов над территориями иностранных государств.

Ранее в Госдепе сообщили, что США сертифицируют российский самолёт наблюдения Ту-214 для его использования в рамках Договора по открытому небу.