США сертифицировали российский Ту-214 в рамках Договора по открытому небу

Короткая ссылка
Представитель США подписал итоговый протокол по освидетельствованию нового российского самолёта наблюдения Ту-2140Н.
США сертифицировали российский Ту-214 в рамках Договора по открытому небу
  • РИА Новости

Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его мнению, это позволит России расширить возможности по эффективному выполнению наблюдательных полётов, в том числе над территориями Великобритании, США и Канады.

«24 сентября в Вене на полях консультативной комиссии по Договору по открытому небу представитель США подписал итоговый протокол по освидетельствованию российского самолёта наблюдения Ту-2140Н с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060», — указал он.

По словам Рыжкова, в настоящее время все имеющиеся на вооружении России типы самолётов наблюдения (Ан-ЗОБ, Ту-154М Лк-1 и Ту-2140Н) имеют допуск к выполнению наблюдательных полётов над территориями иностранных государств.

Ранее в Госдепе сообщили, что США сертифицируют российский самолёт наблюдения Ту-214 для его использования в рамках Договора по открытому небу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить