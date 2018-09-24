В Минкультуры назвали сроки устранения выявленных Генпрокуратурой нарушений

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В Министерстве культуры рассказали о сроках устранения нарушений законодательства об охране памятников археологии, которые были выявлены Генеральной прокуратурой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минкультуры назвали сроки устранения выявленных Генпрокуратурой нарушений
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Представление Генеральной прокуратуры России было вынесено 25 мая 2018 года. В связи с этим министром культуры России Владимиром Мединским в июне был утверждён план устранения нарушений. Согласно документу, они будут полностью устранены до мая 2019 года», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что проведённая Генпрокуратурой проверка в Министерстве культуры и ФГБУН «Институт археологии Российской академии наук» выявила многочисленные нарушения законодательства об охране памятников археологии.

В связи с выявленными нарушениями ведомством были вынесены представления министру культуры России и директору ИА РАН.

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