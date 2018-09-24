МИД России разочарован отказом Швейцарии выдать визу замминистра образования Крыма

В Министерстве иностранных дел России выразили разочарование по поводу отказа Швейцарии в выдаче визы заместителю министра образования, науки и молодёжи Республики Крым Айдеру Аблятипову.

«Разочарованы решением властей Швейцарии отказать в выдаче визы в Москве заместителю министра образования, науки и молодёжи Республики Крым А.С. Аблятипову, который планировал принять участие в работе 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве», — говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что Аблятипов уже «прошёл соответствующую процедуру официальной регистрации».

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке с Ираном проведут встречу в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке.