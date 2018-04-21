«Хотят разорвать ещё одну нить»: МИД РФ раскритиковал отказ США выдать визы артистам Большого театра

Власти США сорвали выступление в Нью-Йорке примы-балерины Большого театра Ольги Смирновой и солиста Якопо Тисси, не выдав им визы. Об этом заявили в МИД России. В ведомстве отметили, что Вашингтон пытается разорвать культурные связи между двумя странами, чего не было даже во времена холодной войны. При этом российские дипломаты пояснили, что простые американцы вряд ли останутся довольны сложившейся ситуацией.

США пытаются разорвать ещё одну нить, связывающую американский народ с российским. На этот раз — культурную. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя отказ в выдаче американских виз артистам Большого театра.

«Буквально два дня назад мы указывали на плачевную ситуацию с выдачей в России американских виз, которую искусственно создали власти США, что ведёт к значительным затруднениям в поддержании деловых, культурных, спортивных и даже семейных связей. И вот новый печальный пример — отказ во въезде артистам московского Большого театра. В результате сорваны выступления в Нью-Йорке примы-балерины О. Смирновой и первого солиста балетной труппы Я. Тисси», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

О том, что Вашингтон отказал в выдаче виз приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси, стало известно на этой неделе. Они должны были выступить 19 апреля в театре Дэвида Коха в нью-йоркском Линкольн-центре.

Как заявили в МИД, до такого не доходило даже во времена холодной войны.

«Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лёд недоверия, снижать напряжённость в межгосударственных отношениях», — заметили в министерстве.

Выступления российских творческих коллективов неизменно находили самый тёплый отклик у американской публики. А Большой театр, как напомнили дипломаты, во всём мире считается визитной карточкой России.

«Однако сегодня влиятельные силы США, озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем. Уже несколько лет по их вине свёрнуты выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать ещё одну нить, связывающую два народа», — подчеркнули в МИД.

Здание Министерства иностранных дел РФ

Более того, как отметили в дипведомстве, Вашингтон вообще стремится отгородить американцев от россиян визовой стеной и сделать поездки граждан РФ в США практически невозможными.

«Остаётся только выразить сожаление в связи с подобной политикой Вашингтона. Вряд ли простые американцы, которых лишают общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России, скажут за это спасибо», — полагают в министерстве.

В Большом театре не стали комментировать данную ситуацию.

«Мы не комментируем это, поскольку не мы были организаторами этой поездки и не знаем, как оформлялись документы на рабочую визу. Вам необходимо обратиться за разъяснением либо в посольство США в России, либо к приглашающей стороне. Поскольку рабочая виза также не была выдана в срок Якопо Тисси — гражданину Италии, нам хотелось бы думать, что это связано с процессуальными формальностями, а не с политическим напряжением, наблюдающимся сейчас в мире», — сказали в пресс-службе театра.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре певец Иосиф Кобзон раскритиковал действия американских властей в отношении деятелей культуры.

«Бороться с этим бесполезно, потому что это мракобесие. Они уже не знают, что дальше делать. Мечутся, как загнанный в угол зверь. Уничтожают культуру, интеллектуальную собственность. И никто не знает, к чему это приведёт», — сказал депутат в беседе с RT.

Нелётная атмосфера

Это уже не первый случай, когда у россиян возникают проблемы при получении визы США. Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» испытывает трудности с оформлением американских виз для своих сотрудников. Об этом сообщил представитель крупнейшей российской авиакомпании.

В МИД РФ не исключили, что Россия и США могут остаться без авиационного сообщения.

«Аэрофлот» — единственная совершающая регулярные рейсы между Россией и США авиакомпания — может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Также стало известно, что теперь пилоты авиакомпании получают визы в Соединённые Штаты на общих основаниях и записать экипажи на собеседования сейчас невозможно.

«Очень сложно получить визу, потому что наши пилоты получают визы на общих основаниях. Наш визовый центр пытается записать пилотов на получение виз. И записать, на самом деле, невозможно», — сообщил пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов.

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот»

Reuters

© Maxim Shemetov

Неспортивный настрой

С похожей ситуацией столкнулись и спортсмены сборной России по вольной борьбе. Они не смогли попасть на Кубок мира в Айове, так как им отказали в собеседовании в посольстве США, сославшись на «нехватку консульского персонала».

В американской дипмиссии заявили, что получили заявку на срочные визы для делегации из 35 человек. Дипломаты настаивают, что не имели возможности обработать её, так как Москва «недавно размещала другие срочные запросы», в связи с чем времени на оформление виз для борцов не было.

В настоящее время срок ожидания собеседования для неиммиграционной визы в посольстве США в Москве составляет 250 дней, то есть более восьми месяцев. Многие россияне едут получать американские визы в другие страны.