В Курганской области повысят размер базовой ставки оплаты труда педагогов на 30%

Размер базовой ставки оплаты труда педагогов в Курганской области будет повышен на 30% — с 9 до 11,8 тыс. рублей, сообщает URA.RU.

Соответствующее решение принято на заседании регионального правительства.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, это позволит упразднить неэффективные стимулирующие выплаты и направить фонд выплат стимулирующего характера на доплаты педагогам в зависимости от качественного выполнения обязанностей.

Из документа следует, что на базовые ставки будет поступать не менее 70% фонда оплаты труда образовательной организации.

Ранее правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 280 рублей с 1 января 2019 года.