В «Росконтроле» назвали причины отравлений от нелегальных кондитерских изделий

Руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов в беседе с НСН назвал причины отравлений от нелегальных кондитерских изделий.

«Подконтрольность проверяющим органам не гарантирует продукции качественность. Как мы все знаем, проверки проводятся редко, по плану, о них известно заранее, поэтому если производитель хочет не соблюдать правила, то он не будет их соблюдать», — заявил он.

По его словам, это в равной степени касается и частных производителей.

Как отметил Мосов, компании, которые представлены в интернете и которые известны, как минимум заботятся о своей репутации.

«В этой ситуации крупные производители более закрытые, чем мелкие», — добавил он.

Эксперт считает, что чаще всего риски связаны с неграмотностью покупателей, которые не знают правил хранения продукции.

«Соответственно, значительная часть отравлений также связана именно с этим», — пояснил Мосов.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области три человека скончались в результате отравления грибами.