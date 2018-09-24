В «Росконтроле» назвали причины отравлений от нелегальных кондитерских изделий

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Руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов в беседе с НСН назвал причины отравлений от нелегальных кондитерских изделий.
В «Росконтроле» назвали причины отравлений от нелегальных кондитерских изделий
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«Подконтрольность проверяющим органам не гарантирует продукции качественность. Как мы все знаем, проверки проводятся редко, по плану, о них известно заранее, поэтому если производитель хочет не соблюдать правила, то он не будет их соблюдать», — заявил он.

По его словам, это в равной степени касается и частных производителей.

Как отметил Мосов, компании, которые представлены в интернете и которые известны, как минимум заботятся о своей репутации.

«В этой ситуации крупные производители более закрытые, чем мелкие», — добавил он.

Эксперт считает, что чаще всего риски связаны с неграмотностью покупателей, которые не знают правил хранения продукции.

«Соответственно, значительная часть отравлений также связана именно с этим», — пояснил Мосов.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области три человека скончались в результате отравления грибами.

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