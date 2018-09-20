В Кировской области три человека скончались в результате отравления грибами
- РИА Новости
Одной из погибших оказалась 76-летняя пенсионерка. Экспертиза показала, что она употребила в пищу ложные опята.
Как установила следственная группа, грибы пожилой женщине дали односельчане — братья 42 и 44 лет. Они также скончались.
Материалы направлены в следственные органы для проведения проверки.
Ранее Роспотребнадзор заявил о росте количества случаев отравления грибами в Крыму.
Также URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали проверку из-за отравления детей в лагере.