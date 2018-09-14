Роспотребнадзор заявил о росте количества случаев отравления грибами в Крыму

В Крыму выросло количество случаев отравления ядовитыми грибами, сообщает «Крыминформ».

Как заявили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, это произошло после дождей и в связи с жаркой погодой.

«Отравления ядовитыми грибами зарегистрированы в Алуште, Ялте, Бахчисарайском и Белогорском районах. Грибы покупались на стихийных рынках у частных лиц и употреблялись в варёном и жареном виде», — уточнили в пресс-службе.

По имеющимся данным, в июле — сентябре в регионе выявлено восемь случаев такого отравления. Пострадали 25 человек, в том числе один ребёнок. Всем оказали медицинскую помощь, передаёт РИА Новости Крым.

Ранее Роспотребнадзор призвал отказаться от употребления собранных в Крыму грибов.