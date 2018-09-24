В день выборов мэра Москвы ресурсы правительства подверглись 161 тысяче атак

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Почти 162 тыс. хакерских атак было совершено против ресурсов столичного правительства во время выборов мэра Москвы 9 сентября.
В день выборов мэра Москвы ресурсы правительства подверглись 161 тысяче атак
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского Департамента информационных технологий (ДИТ).

«Департамент зарегистрировал 9 сентября 2018 года, в день выборов мэра, 161 925 атак на ресурсы правительства Москвы, наибольшая часть из которых были реализованы заражёнными машинами», — рассказал заместитель руководителя ДИТ Александр Горбатько.

По его словам, в департаменте были готовы к активности подобного рода и успешно справились с произошедшим.

9 сентября в России прошёл единый день голосования.

18 сентября Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. 

19 сентября он назначил новое правительство столицы.

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