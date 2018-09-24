В день выборов мэра Москвы ресурсы правительства подверглись 161 тысяче атак
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского Департамента информационных технологий (ДИТ).
«Департамент зарегистрировал 9 сентября 2018 года, в день выборов мэра, 161 925 атак на ресурсы правительства Москвы, наибольшая часть из которых были реализованы заражёнными машинами», — рассказал заместитель руководителя ДИТ Александр Горбатько.
По его словам, в департаменте были готовы к активности подобного рода и успешно справились с произошедшим.
9 сентября в России прошёл единый день голосования.
18 сентября Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы.
19 сентября он назначил новое правительство столицы.