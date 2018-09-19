Собянин назначил новое правительство Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о кадровых перестановках в столичном правительстве.

Об этом сообщается на сайте мэра.

«Из новых лиц — заместитель по экономике Ефимов Владимир Владимирович. Молодой, современный, способный человек», — говорится в тексте.

Наталья Сергунина, по словам Собянина, назначена главой аппарата правительства, Анастасия Ракова будет заниматься вопросами социальной политики.

«Хуснуллин Марат Шакирзянович, Горбенко Александр Николаевич, Бирюков Пётр Павлович, Ликсутов Максим Станиславович сохраняют свои основные направления деятельности», — добавил он.

При этом, по данным «Вечерней Москвы», Леонид Печатников, занимавший пост заместителя мэра по социальной политике, перейдёт на другую работу.

Ранее Собянин подписал указ об отставке правительства столицы.

18 сентября он официально вступил в должность мэра Москвы.