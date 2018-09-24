В Минздраве заявили о снижении наркозависимости среди детей за три года
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- РИА Новости
По данным ведомства, в 2015 году на 100 тыс. человек приходилось 1,3 ребёнка с впервые установленным диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ». В абсолютных числах показатель составлял 380 человек.
В 2017 году данная цифра снизилась до 0,7 на 100 тыс. (в абсолютных числах — 211).
Ранее врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН оценил результаты опроса, согласно которым доля непьющих россиян выросла до 40%.