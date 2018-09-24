В Минздраве заявили о снижении наркозависимости среди детей за три года

Наркозависимость среди детей до 17 лет снизилась на 46% за три года, сообщает m24 со ссылкой на данные Минздрава.

По данным ведомства, в 2015 году на 100 тыс. человек приходилось 1,3 ребёнка с впервые установленным диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ». В абсолютных числах показатель составлял 380 человек.

В 2017 году данная цифра снизилась до 0,7 на 100 тыс. (в абсолютных числах — 211).

Ранее врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН оценил результаты опроса, согласно которым доля непьющих россиян выросла до 40%.