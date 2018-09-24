В Приморье в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Приморье в результате столкновения легкового автомобиля и КамАЗа погибли два человека, в том числе ребёнок.

Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Уточняется, что ДТП произошло в районе 35-го км автодороги Уссурийск — Пограничный — Госграница.

«По предварительным данным, 30-летний мужчина за рулём автомобиля Toyota Vista двигался со стороны посёлка Пограничный в направлении Уссурийска. Не убедившись в безопасности манёвра, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной КамАЗ под управлением 24-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

В результате аварии погибли два пассажира легкового автомобиля, ещё два человека были госпитализированы.

URA.RU в мае сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.