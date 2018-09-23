Пять человек пострадали в результате ДТП в Саратовской области

В результате столкновения вахтового автобуса с легковым автомобилем на дороге, проходящей через город Балаково Саратовской области, пострадали пятеро. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной ГИБДД.

«Вахтовый автобус Ford Transit, по предварительным данным, нарушил правила проезда перекрёстка и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Getz. В результате ДТП водитель Hyundai с травмами доставлен в больницу, четверо пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью», — сообщили в ГИБДД.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Тамбове четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с катком для укладки асфальта.

Также 21 сентября в Курганской области легковой автомобиль совершил наезд на группу пешеходов, в результате чего погибли три человека.