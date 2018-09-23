Фургал лидирует на выборах главы Хабаровского края

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Представитель ЛДПР Сергей Фургал лидирует во втором туре выборов губернатора Хабаровского края после обработки более 30% протоколов.
Фургал лидирует на выборах главы Хабаровского края
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

После обработки 30,93% протоколов у Фургала 68,04% голосов, у действующего губернатора — представителя «Единой России» Вячеслава Шпорта — 29,37%.

Голосование во втором туре выборов губернатора Хабаровского края завершилось в 20:00 (13:00 мск).

Замначальника управления МВД по Хабаровскому краю Олег Герасименко подтвердил факт получения 17 сообщений о нарушениях в ходе второго тура выборов губернатора региона.

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